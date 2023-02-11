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Son dakika... Zamanla yarış sürüyor: 6'ncı günde vefat sayısı 20 bin 213'e yükseldi

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Kurtarma çalışmaları 6'ncı gününe girerken son gelişmeleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını söyledi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 01:03 - Güncelleme:
Son dakika... Zamanla yarış sürüyor: 6'ncı günde vefat sayısı 20 bin 213'e yükseldi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 6'ıncı günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

00:17 Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

00:11 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç depremden 116 saat sonra kurtarıldı.

00:07 Arama kurtarma köpeği Tetik tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı.

00:06 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı.

00:06 Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

00:05 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı.

23:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz."

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