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  • Son dakika... 'Asrın felaketi'nde 8. gün: Can kaybı 29 bin 605'e yükseldi
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Son dakika... 'Asrın felaketi'nde 8. gün: Can kaybı 29 bin 605'e yükseldi

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 03:04 - Güncelleme:
Son dakika... 'Asrın felaketi'nde 8. gün: Can kaybı 29 bin 605'e yükseldi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 8'inci günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

01:30 Türk Hava Yolları, onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlara yeniden başladı

01:01 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazarcık'ta arama kurtarma bitti, 2 merkez ilçemizde arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

23:54 Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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