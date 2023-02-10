Son dakika... Arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor: Vefat sayısı 17 bin 647'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi vuran depremin 5'inci günündeki çalışmalar aralıksız sürüyor...

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

7,7 ve 7,6'lık depremlerin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım oluştu.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

23:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır, Adana, Osmaniye'de arama kurtarma çalışması büyük oranda tamamlanmıştır

23:39 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 674'e yükseldiğini açıkladı

23:22 ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi

23:18 BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için "Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri." dedi

23:00 Dünya Bankası, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

22:19 Adalet Bakanlığı, deprem bölgelerinde savcıların mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi.

21:56 Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi

21:47 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.

21:12 AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.

20:02 Türk savunma sanayisi bünyesinde Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarından 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yoğun görev uçuşu yaparak ekiplere destek oluyor.

19:24 BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi. Yarın ise, Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesinin planlandığını duyurdu.

18:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

18:40 Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yas tutanlara "Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır." dedi.

18:08 MSB: 10'uncu Komando Tugayımız Adıyaman'da araçların emniyetli geçişlerini sağlamaya devam ediyor.

17:54 YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.