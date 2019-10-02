Son dakika... Avaşin'e düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
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