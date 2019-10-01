Son dakika... Avcılar'da otobüs kontrolden çıktı! Çok sayıda yaralı var İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.