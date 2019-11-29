Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından getirilen 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı.

AYM, memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı arayan düzenlemeyi iptal etti.

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