Son Dakika... AYM’den skandal karar
CHP istedi, AYM memurluğa girişte 'güvenlik soruşturması' kararını iptal etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından getirilen 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı.
AYM, memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı arayan düzenlemeyi iptal etti.
Ayrıntılar gelecek...
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