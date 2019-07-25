Son dakika.. Azerbaycan, Türk vatandaşlarına vizeyi 1 Eylül'den itibaren kaldırıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.
- AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.
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