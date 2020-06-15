İHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 16:40 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 16:56

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır.

Terörle arasına mesafe koyamayan failleri zor günler beklemektedir.

ABD’yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA’nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ’cülerin yağma ve talan vak'alarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır.

Irak’ın kuzeyinde bulunan ve bölücü teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk merkezli terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır.

Hafter'i makbul bir isim gibi takdim edip, suyuna giren CHP'sinden İP'ine ne kadar işbirlikçi siyasi kadavra varsa mahcup olmaktan kurtulamayacaktır.

HDP-PKK-FETÖ'yle birlikte kaprisli ve nazlı ortakları darbecidir, millete karşı ihanet içindedir.

Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, hangi odakların hizmetkarı oldukları da artık gizlenemez boyutlardadır.

