03 Temmuz 2020 Cuma 14:28 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 14:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama) 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2. Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette.

(Bakan Akar Libya'da) Önce Deniz Kuvvetleri komutanımızı Libya’ya gönderdik. Bir plan çerçevesinde. Bir heyetle Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz. Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur.

Katar ziyareti, şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık.

