Bakan Akar'dan ABD'ye net 'güvenli bölge' mesajı

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Son dakika... Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Oyalama, geciktirme olursa çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Akar, '(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, "(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız." dedi.

Bakan Akar, "Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.

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