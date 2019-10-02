Bakan Akar'dan ABD'ye net 'güvenli bölge' mesajı

Son dakika... Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Oyalama, geciktirme olursa çalışmalar biter Milli Savunma Bakanı Akar, '(Güvenli bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız.' dedi.