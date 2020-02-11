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Güncel

Bakan Akar'dan NATO ve Avrupa'ya İdlib çağrısı

Bakan Akar, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti.

11.02.2020  23:54 - Güncelleme: 11.02.2020  23:57

İdlib'de rejim helikopterinin düşürülme anı

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