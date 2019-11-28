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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki: Söylediğinin bir önemi yok, çünkü o zaten terör hamisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye NATO'dan dayanışma beklemesin' sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, 'Macron terör devleti kurmak istiyordu, Barış Pınarı harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı, o hayal kırıklığı ile ne dediğini bilmiyor. Söylediklerinin bir önemi yok çünkü o zaten terör hamisi.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye NATO'dan dayanışma beklemesin' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz! Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz!  Merkel'in söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir, müttefikin yanında dursun... Macron terör devleti kurmak istiyordu, Barış Pınarı harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı, o hayal kırıklığı ile ne dediğini bilmiyor. Söylediklerinin bir önemi de yok, kendisi terör hamisi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Macron, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bugün Paris'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DEAŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

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