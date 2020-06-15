AA 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:09

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, soruları cevaplıyor.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

"Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi."



Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız.

Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur.

(TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir

(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek.



(İnfaz düzenlemesi) İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum.

Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktık.

(Ayasofya'nın ibadete açılması) Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir.

Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir.

Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir.

Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet olarak, yargısal yönüyle de yapmaya devam ediyoruz.

Cezaevlerinde günde iki defa sayım yapılıyor, artık sayımlar parmak iziyle yapılacak.