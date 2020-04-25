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Güncel

Bakan Kurum duyurdu: Kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıldı

Bakan Kurum: 'Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz.'

25 Nisan 2020 Cumartesi 15:11 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 15:13
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Bakan Kurum: "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz."

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