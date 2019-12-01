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Son dakika... Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, '(FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz) Nerede olduğunu biliyoruz' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz) Nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu'nun açıklamalarındans atır başları:

CHP'NİN BEŞTEPE İDDİASI
 
Siyasi açıdan ahlaksal bir sorun var ortada. Bir yalanı bir gerçek olarak ifade eden bir genel başkan var. Kandırıldı, kandırılmadı bunu izah etmesi gereken kişi kendisi. Sahte araba plakaları var, ismin kim olduğu ortaya çıktı. Olay çok somut ortada.
 
KILIÇDAROĞLU'NUN İZLENİYORUM İDDİASI MARAZİ BİR HALDİR
 
Kılıçdaroğlu'nun peşine adam taktınız mı? Devlet imkanlarını kullanarak CHP'de bir açık arama gibi bir tutumunuz var mı?
 
Bu bir zihnin hastalıklı hali. Birilerinin peşine adam takıldıysa devlette bunu bilmemek mümkün değildir. Deli saçması bir konu bu. Devlet beni izliyor diyor, peki izledi de ne oldu? Ne yapacaktınız da devlet bunu engelledi? Siyaset açık bir alandır. Kendine gelen haberleri doğru sayarak, bir süreç oluşturmak isteyebilir. Bunu daha çok marjinal partiler yapardı geçmişte. Bunu konuşmaya bile gerek yoktur, marazi bir haldir, yok hükmündedir.
 
FETÖ SÜRECİ MATRUŞKA BEBEĞİ GİBİ
 
FETÖ ile ilgili yeni bir açıklamanız oldu. Yeni Bylock kullanıcılarının tespit edildiğini açıkladınız. Bu haberin niteliği nedir, daha önce tespit edilemeyip yeni tespit edilen nedir?
 
FETÖ süreci canlı bir süreç. Matruşka bebeği gibi düşünün. FETÖ sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. ve bunu sökmek çok kolay değildir. BYylock da örgütün iletişim mekanizmasıdır. Daha önceden belirlenen insanların ifadeleri var, sınav soruşturmalarından elde edilen bilgiler var.  Burada görüyoruz ki kapağı daha yeni açılan bir çember var. Bylock'un ilk keşfedilme zamanı 3-4 yıl önce bizim şuandaki teknik kabiliyetlerimiz o döneme göre çok daha yüksek. O dönemde tespit edilemeyenler şu anda tespit edildi ve yeni bir alan bulundu. Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konusunda içeride arıza bırakmayız. 
 
ABD hala elebaşını tutuyor. Oranın finansal gücünü müdahale ediyor. Biz ABD'de bunların ne noktada olduğunu avcumuzun içi gibi biliyoruz. Biz biliyoruz da ABD bilmiyor mu? 
 
ADİL ÖKSÜZ'ÜN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ
 
Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?
 
Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın.
 
Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu.
 
KHK AÇIKLAMASI
 
15 Temmuz akşamını hep beraber hatırlayalım. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı yaşıyor, yaşamama ihtimali var mıydı? Allah'ın bir taktiri bugün yaşıyor. Burada Türkiye'nin üstünde büyük bir oyun oynandı. Türkiye çok büyük bir terör eylemi yaşamış. Devlet tedbir almasın mı?
 
(Haber 7)

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