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Son dakika... Bakan Yerlikaya: 99 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı.' dedi.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Son dakika... Bakan Yerlikaya: 99 zehir taciri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 99 "zehir taciri"nin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyonkarahisar, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 "zehir taciri"nin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, 15 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonları yapıldı.

İstanbul'da 110 kilogram metamfetamin, 250 bin uyuşturucu hap, Ordu'da 7,5 kilogram esrar, Bursa'da 1 kilogram esrar ve 400 gram metamfetamin, 11,5 kilogram bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu, Hakkari'de 12 kilogram esrar, Muğla'da çeşitli miktarda esrar ve skunk, Afyon'da 1,5 kilogram esrar, Uşak'ta çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai, Denizli'de 0,5 kilogram esrar ve 0,5 kilogram kokain, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Manisa, Aksaray, Balıkesir, Kırıkkale ve Bolu'da çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yerlikaya'nın açıklamasıyla beraber operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

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