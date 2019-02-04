Vali Ersin Yazıcı'dan flaş açıklama: 34 kişi zehirlendi, 4'ünün durumu ağır
Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısına ilişkin Vali Ersin Yazıcı'dan flaş açıklama: 34 kişi zehirlendi, 4'ünün durumu ağır
Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısına ilişkin Vali Ersin Yazıcı'dan flaş açıklama: 34 kişi zehirlendi, 4'ünün durumu ağır
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.