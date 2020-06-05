AA 05 Haziran 2020 Cuma 14:51 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Başkan Erdoğan, "Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak bir görevimdir. Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak’ın kuzeyindeki, Barış Pınarı Harekatı’ndaki, bunun yanında İdlib’deki gelişmeler şu anda son duruma baktığımız zaman Libya’daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşlerine verdikleri destek ile bu mücadelede gelinen nokta hakikaten bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir." dedi.