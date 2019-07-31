Son dakika... Başkan Erdoğan, Büyükanıt'ın eşiyle görüştü
Başkan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt'la telefonda görüştü.
- AA
Başkan Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt'la telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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