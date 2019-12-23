Başkan Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İslam medeniyeti ilim ve irfan medeniyetidir. Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve batıya ulaştıran bizim medeniyetimizdir. Avrupa bilim adamları da bilir ki kendileri bu birikimle tanışmamışken islam şehirlerinin bir çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler bulunuyordu. Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.

- İslam ve bilim teknoloji alanındaki çalışmalarıyla Fuat Sezgin hocamız bize neyi kaybettiğimizi hatırlatmıştır. Ülkemizin Fuat Sezgin hoca gibi bir deryayı çok geç keşfetmiş olması büyük kayıptır. Üniversitelerimiz, kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olamıyordu.

- Ülkemiz ayağına vurulan prangaları parçalamıştır. İstanbul Havalimanı bu başarının en güzel örneklerinden biridir. Türkiye içeride ve dışarıda pek çok engelle karşılaştı. Yeri geldi projenin dış kredileri iptal edildi, yeri geldi olumsuz kampanyalarla inşaat durdurulmak istendi. Bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı. İlk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. 150 milyon yolcu ile ilgili hazırlıkları hızlandırmamız gerekiyor. Ardından 200 milyona yürüyeceğiz.

- Savunma sanayiinde yaptıklarımız çok önemli. Dün ilk filomuzun denize indirilme törenine katıldık. 700'e aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İnsansız hava aracı üretiminde ilk 4 ülkeden biriyiz. Cuma günü Türkiye'nin otomobili tanıtım törenine katılacağız.

- Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Daha şimdiden birileri yapamazsınız diyorlar yaptırmayız diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Onlara sakın ha bu ihalelere katılmayın katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde aldığınız ihaleyi iptal ederiz diyorlar.. Sen zaten iktidara gelemeceyeksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. İstanbul Boğazı Independente olayını unutuyor musunuz? Yalılara çarpan tankerleri görmüyor musunuz? Montrö Türkiye'ye ne kazandırmıştır ne kaybetmiştirdir bunu düşündünüz mü?''

- Yalılara çarpan tankerleri görmüyor musunuz? Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırdı? Siz yapılan herşeyin karşısındasınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Bunlar Gezi'ci biz bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu. Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı, Osmangazi de olmazdı.