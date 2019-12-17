Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

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Son dakika... Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. 

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

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