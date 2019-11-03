Son dakika... Başkan Erdoğan, Suriye sınırında: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.