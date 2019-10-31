Başkan Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile düzenlediği toplantıda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi.

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