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Son dakika... Vefa Destek Grubu'na hain saldırı! Başkan Erdoğan: Bedeli bu alçaklara ödetilecektir

Başkan Erdoğan, 'Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.' dedi.

15 Mayıs 2020 Cuma 14:25 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 14:51
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Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi şehit olmuştu.

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada hain saldırıya sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

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