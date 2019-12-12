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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin

Başkan Erdoğan, TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası tanıtım töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz'. Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
 
Son dönemlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a karşı çıktığı açıklamalarına tepki gösteren Baikan Erdoğan, "Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz'. Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin" dedi.
 
Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
 
"Ülkemizin gelecek asrına damga vuracak stratejik Kanal İstanbul Projesi'ni engellemeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz'. Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin. En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız. Kanal İstanbul, boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız."

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