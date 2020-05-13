AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:36

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları:

(Kovid-19'la mücadele) Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

(Kovid-19) İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu.

Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor.

Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar.

(Kovid-19) Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında.

Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz.

Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz.

Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir.

Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır.

Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir.

Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır.

Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcı sayısı bugün itibariyle 10 milyonu bulmuştur.

Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz.

Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak, gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir.

Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz.

(Yurt dışından gelişler) Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz.

(Turizmde Kovid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız.

Tedbirlere uyma noktasında gayret içinde olursak yeni bir salgının, ikinci dalganın olma durumunu önlemiş oluruz.

(TÜİK'le 150 bin kişinin taranması) Test yapılacak 150 bin kişi tespit edildi. PCR'a ilave bir antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlamış olur.

(Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?) Şu an gündemimize gelmedi, önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre hükümetimiz karar verecek.