Son dakika... Beylikdüzü'nde toprak kayması
Beylikdüzü'nde bir inşaat çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Beylikdüzü'nde bir inşaat çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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