Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

Son dakika... Bitlis'te terör operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Tatvan kırsalında bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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