Son dakika... Büyük çifte depremin 6. günü: Son vefat sayısı açıklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 6'ıncı günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

10:43 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'dan 15 bin 888 afetzede, uçaklarla tahliye edildi.

10:42 Lübnan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 34 kişilik yeni arama kurtarma ekibi gönderildi.

10:32 İngiltere'den gelen 77 kişilik ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da başlatılan arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

10:31 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adıyaman'da depremden etkilenen enerji hatları ve onarımını inceledi.

09:47 Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı.

09:45 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören evlerinden öğretmen eşi ve biri engelli 3 oğluyla çıktıktan sonra Düzce'deki yakınlarının yanına gelen 9 aylık hamile Habibe Ceren, bebeğini dünyaya getirdi.

09:44 Katar'ın sembol binalarına "asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk bayrağı yansıtılarak Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

09:41 Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Mehmetçik karadan ulaşımın mümkün olmayan köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor" denildi.

09:40 Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması şaşkınlığa sebep oldu.

09:03 Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidiyor.

08:38 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

07:34 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

07:14 Japonya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarda görev alacak Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve uçağını Türkiye'ye yollayacak.

07:00 Kolombiya halkı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyasına katıldı.

05:15 Kuveyt resmi televizyonunda saat 12.00'da başlayacak programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenlenecek.

05:11 Kahramanmaraş'ta 121 saat sonra Menekşe isminde bir kadın enkazdan kurtarıldı.

05:07 Kahramanmaraş'ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlardan bir kısmı, Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirilmişti. Çevre hastanelere dağıtılan 47 yaralının 4'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi.

04:54 Endonezya, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği Hava Kuvvetleri personeli ile Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'na (BASARNAS) bağlı ekipler ve insani yardım malzemeleri, başkent Cakarta'daki Halim Perdanakusuma Hava Üssü'nden yola çıkmak üzere hazırlandı.

04:00 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarını ele aldı.

03:58 Depremde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

02:47 Hatay'da Akevler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarında 119. saatte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı.

02:17 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi



01:28 Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

00:17 Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

00:11 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç depremden 116 saat sonra kurtarıldı.

00:07 Arama kurtarma köpeği Tetik tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı.

00:06 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı.

00:06 Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

00:05 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı.

23:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz."