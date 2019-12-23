23.12.2019 12:33 - Güncelleme: 23.12.2019 12:41

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberine göre Suudi Arabistan'da mahkeme, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazteeci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili davada 5 kişiye idam cezası verdi.

KAHTANİ SERBEST BIRAKILDI

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 3 sanığa ise 24’er yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, cinayetin göbeğinde yer aldığı iddia edilen Suud el Kahtani’ye herhangi bir suç yöneltilmedi.

Kahtani’nin, Kaşıkçı’yı vahşice katleden infaz timine “O köpeğin kafasını bana getirin.” talimatı verdiği öne sürülmüştü.

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