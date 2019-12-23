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Güncel

Son dakika... Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası verildi

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi Arabistan’da görülen Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanığa idam cezası verildiğini açıkladı.

23.12.2019  12:33 - Güncelleme: 23.12.2019  12:41

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberine göre Suudi Arabistan'da mahkeme, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazteeci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili davada 5 kişiye idam cezası verdi.

KAHTANİ SERBEST BIRAKILDI

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 3 sanığa ise 24’er yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, cinayetin göbeğinde yer aldığı iddia edilen Suud el Kahtani’ye herhangi bir suç yöneltilmedi.
 
Kahtani’nin, Kaşıkçı’yı vahşice katleden infaz timine “O köpeğin kafasını bana getirin.” talimatı verdiği öne sürülmüştü.
 
Ayrıntılar Geliyor...
 

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