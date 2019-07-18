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Son dakika!.. D-100 çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkiindeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken inceleme devam ediyor.

  • DHA
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D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkiindeki çökme nedeniyle Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken inceleme devam ediyor. Çökmenin asfalt altındaki su borusunun patlamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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