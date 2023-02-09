Son dakika... Deprem felaketinde 4. gün: Can kaybı 12 bin 873'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi vuran depremin 4'üncü günündeki çalışmalar aralıksız sürüyor...



AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

7,7 ve 7,6'lık depremlerin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım oluştu.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

12:49 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi.



12:39 AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.



12:06 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm illerdeki koordinasyon merkezlerimizin topyekun seferberliğiyle yolların kapanması ve havaalanına erişim gibi başlangıçta yaşanan birçok zorluğun üstesinden gelinecektir. Bugün akaryakıt sıkıntısı ve ısınma ihtiyaçları dahil olmak üzere tüm güçlüklerin üstesinden gelmek için çok daha iyi bir durumdayız

11:51 AFAD: Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi.

11:39 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen 10 il için uzman ekipleriyle hasar tespit çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.

11:36 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin dün gece Hatay'da bir vatandaşı daha enkaz altından sağ salim kurtardıklarını bildirdi.

11:37 Emniyet Genel Müdürlüğü: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi. 31 şahıs gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."

11:11 Milli Eğitim Bakanı Özer: (Kahramanmaraş merkezli depremler) 10 ilde yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve YİBO'larda 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz.

10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da AFAD Lojistik Deposu'nda incelemelerde bulundu.

10:49 AFAD: Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir.

10:45 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın deprem bölgesinde görev yapacak iş makinelerini İskenderun Limanı'na ulaştırdığını bildirdi.

10:30 Yunanistan Avrupa Birliği (AB), Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Türkiye'ye 7 bin 500 battaniye, bin 500 yatak ve 500 çadır gönderiyor.

10:00 Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206'ya ulaştı.

09:52 AFAD: Deprem bölgesinde 113 bin 201 personel ile 5 bin 557 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.

09:50 MSB: Depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı.

09:45 Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

09:30 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşı daha enkaz altından çıkardıklarını bildirdi.

09:25 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle deprem bölgesindeki yaralı tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

09:13 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerinde depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

09:05 Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "tır eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.

08:52 AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

08:46 Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı.

07:39 Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

07:11 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

07:02 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Osmaniye'de, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

07:00 Hatay'da enkazdan bir kişi daha kurtarıldı

06:00 Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

05:59 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesini (HILTI) askeri kargo uçağıyla Adana'ya gönderildi.

05:39 Orta Amerika ülkesi El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma ekibi görevlendirdi.

05:14 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 83 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçakları, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

05:05 İspanya'dan gelen 46 arama kurtarma ekibi ve 14 arama kurtarma köpeği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.

05:00 Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

04:52 ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri." dedi.

03:29 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği Adıyaman'da 29 yaşındaki bir genç 71 saat sonra 4 katlı binadan yaralı olarak kurtarıldı.

03:24 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi

02:48 9 aylık hamile kadın 70 saatin ardından sağ kurtarıldı.

02:41 Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 69 saat sonra 45 yaşındaki bir kişi enkazdan kurtarıldı.



02:33 Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 55 yaşlarındaki bir adam Alanya AFAD ekipleri tarafından 72 saat sonra yıkıntıların arasından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 02:13 Hatay Kırıkhan'da çalışmalarını sürdüren Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 68 saat sonra 3'ü çocuk 6 kişiyi enkazdan çıkardı.

02:04 Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 24 yaşındaki gencin, duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı bildirildi.

01:53 TCG Osmangazi gemisi yardım malzemelerini İskenderun'a ulaştırdı.

01:40 Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan üniversite öğrencisi 69 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:30 Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı.

01:28 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan iki çocuk annesi genç kadın, ekipler tarafından 69 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:24 Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı, depremden yaklaşık 65 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:23 Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecek.

01:21 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazından 2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra sağ kurtarıldı.

01.05: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Hatay havalimanı hariç tüm havaalanlarımız tamamen açık şekilde hizmet veriyor" dedi.



00.35: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

00.26: Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. Birlik Zamanı." açıklamasında bulundu.

00:52 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "10 ilimizin içinde yer aldığı bu bölgede bütün barajlarımızı ve göletlerimizi gerek havadan gerekse de karadan inceleyeceğiz." dedi.

00:17 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

00:09 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

00:03 TCG Bayraktar askeri gemisiyle afet bölgelerine sevk edilmesi için Hatay'ın İskenderun ilçesine iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları getirildi.