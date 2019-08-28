Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız' dedi.
- AA
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