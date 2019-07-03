Son dakika... Dışişleri'nden Libya'daki saldırı ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Trablus’a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz.'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın Tacura bölgesinde bulunan göçmen merkezine düzenlenen saldırı hakkındaki soruya cevapladı.
Aksoy, ''Trablus’a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz.''
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