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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 17:09 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:14
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

TCK'nin 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü bulunuyor.

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