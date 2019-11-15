Son dakika... Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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