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Son dakika!.. Diyarbakır'da dev operasyon

Gelen son dakika bilgisine göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi. 

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

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