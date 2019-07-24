24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7133
  • 6,3762
  • 261.776
  • 102685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle 'afet bölgesi' ilan edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerinde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valilikçe teknik personel tarafından bölgede yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanan ön hasar tespit çalışmalarının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesinde hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

Hakan Atilla Türkiye´de! Böyle karşılandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bitlis'te sıcak çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te sıcak çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Üsküdar'da metrobüs kazası

Üsküdar'da metrobüs kazası

Eski belediye başkanına silahlı saldırı

Eski belediye başkanına silahlı saldırı

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! İlk açıklama geldi

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! İlk açıklama geldi

Satılık-kiralık yazanlara 10 bin TL ceza

Satılık-kiralık yazanlara 10 bin TL ceza

İstanbul'un göbeğinde vahşet!

İstanbul'un göbeğinde vahşet!

PKK'da büyük çözülme: Teslim olan terörist her şeyi anlattı

PKK'da büyük çözülme: Teslim olan terörist her şeyi anlattı
 

POPÜLER HABERLER

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

NBA'de tüm zamanların en iyi ikilisi hangisi?

NBA'de tüm zamanların en iyi ikilisi hangisi?

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları ilk kez...

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları ilk kez...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA