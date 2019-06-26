Son dakika!.. Edirne'de facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
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