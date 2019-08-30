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Son dakika: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Söke ilçesinde de hissedildi.

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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
 
Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

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