Son dakika... Ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor: Vefat ve yaralı sayısı açıklandı

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

7,7 ve 7,6'lık depremlerin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım oluştu.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da şehir merkezindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'dan deprem mağduru 503 yolcu ile hareket eden dizel tren setleri, Kırıkkale'de 5 kişilik aileyi indirdi.

04:49 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.

04:23 Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'ya geldi.

04:02 Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı.

03:58 Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03:46 Adıyaman'da göçük altında kalan 10 yaşındaki Pınar 10 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Pınar'ın ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

03:36 Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkaz altında kalan ve 45 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan Tuğçe Kalmış'ın babası İsrail ekibine teşekkür etti.

03:23 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 8 yaşındaki Abdullah çıkartıldı.

02:50 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.

02:50 Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

02:35 Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Köln/Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya hareket etti.

02:25 Adıyaman'da depremden 45 saat sonra 3,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı.

01:49 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi.

01:47 Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

01:40 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın merkezinde bulunan Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 45 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:36 KKTC arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'daki otel enkazından 1 kişiyi kurtardı.

01:31 Malatya'da 45 saat sonra enkazdan 1 kişi daha sağ olarak kurtuldu.

01:23 Milli Savunma Bakanlığı İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı.

01:17 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 44 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:12 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan Malatya'ya giden Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, depremden 43 saat sonra 2 kişiyi kurtardı.

01:03 Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere barınma, beslenme ve kan sevkiyatını sürdürürken psikososyal destek ekiplerini de sahaya yönlendirdi.

01:03 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra yaralı kurtarıldı.

00:58 Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanın enkazından 44 saat sonra bir kişi yaralı kurtarıldı.

00:57 Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'in ardından annesini de enkaz altından çıkardı.

00:57 Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremlerde yıkılan bir binanın enkazında kalan 45 yaşındaki kadın, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı.

00:52 Hatay'da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden 3'ü 45 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

00:49 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 44 saat sonra 1 yaralı kurtarıldı.

00:43 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bölgedeki ihtiyaçları dikkate alarak çalışmalarımız kapsamında şu anda 20.000 çalışanımızı görevlendirdik." dedi.

00:41 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Enkaz altından çıkarıldıktan sonra ailesinden haber alamayan aileler öncelikle bakanlığımızın birimlerine müracaat edebilirler." dedi.

00:35 Depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

00:34 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgelerinde sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerinin işletilmeye devam edeceğini bildirdi.

00:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.