Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: Lokasyona ulaştı, bugün ya da yarın...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı. İnşallah bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak." dedi. Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var.

Fatih, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre daha derinleştireceğiz.