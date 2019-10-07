Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: Lokasyona ulaştı, bugün ya da yarın...

Son dakika... Bakan Dönmez: Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı
Bakan Dönmez, 'Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak.' dedi.
- AA & İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı. İnşallah bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak." dedi. Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var.
Fatih, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre daha derinleştireceğiz.
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