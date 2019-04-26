Son dakika: Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluştu
Esenyurt'ta, yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı. İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.
- DHA-AA
Güzelyurt Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Esenyurt ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.
Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır. "
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