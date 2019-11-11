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Son dakika... Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesine FETÖ'den 10 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

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