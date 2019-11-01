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Son dakika... Eski Danıştay üyesi Olcay'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a FETÖ üyeliğinden verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Olcay, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesince 28 Mart'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkındaki cezada suçlamaya yönelik pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle indirim uygulamayan mahkeme heyeti, Olcay'ın tutuklanmasına hükmetti.

Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna taşındı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Olcay'ın hapis cezasını onadı.

- SUÇLAMALAR
 

Eski Danıştay üyesi Bülent Olcay hakkındaki mütalaada, sanığın akademik kariyerine başladığı yıllarda örgüt içinde bulunduğu, Polis Akademisindeki araştırma görevlilerinin sorumlusu olduğu belirtilmişti.

FETÖ'nün önemli gelir kaynaklarından dershanelerle ilgili davalara bakan Danıştay 8. Dairesinde, sonra da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görev yapan sanığın bu süreçlerde örgütün lehine kararlar çıkması için çaba gösterdiği aktarılan mütalaada, Olcay'ın örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü bildirilmişti.

Mütalaada, Olcay'ın, örgütle irtibatlı bir derneğin yardım toplama faaliyetlerinin durdurulması konusundaki karara diğer FETÖ mensuplarıyla muhalif kaldığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların dijital ortama aktarılmış şekilde sanıktan ele geçirildiği ifade edilmişti.

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında sanığın protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına astığı anlatılan mütalaada, Bülent Olcay'ın örgütün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensupları hakkındaki soruşturmaların sonuçsuz kalmasını sağlamak için gayret gösterdiğine işaret edilmişti.

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

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