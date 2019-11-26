Son dakika... Eski Danıştay üyesi FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezasına çarptırILDI
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.
- AA
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.