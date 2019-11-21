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Son dakika!.. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.

  • AA
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

EŞİ 4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

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