Son dakika... Eski HSYK üyesi Berberoğlu'na 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası verildi
Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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