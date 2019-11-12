24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7751
  • 6,365
  • 270.664
  • 104138
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Eski HSYK üyesi Berberoğlu'na 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası verildi

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütünden hain plan! SAS Timleri etkisiz hale getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Daha 9 yaşında! Suç kaydına kimse inanamadı

Daha 9 yaşında! Suç kaydına kimse inanamadı

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana `Robin Hood´ deyin

Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana `Robin Hood´ deyin

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı
 

POPÜLER HABERLER

Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlandı, CHP’li Yarkadaş rezil oldu

Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlandı, CHP’li Yarkadaş rezil oldu

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

Sevgilisini vahşice öldürmüştü: Canavar kafeste!

Sevgilisini vahşice öldürmüştü: Canavar kafeste!

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA