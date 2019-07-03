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Etiyopya'dan FETÖ'ye ağır darbe! Okullar devrediliyor

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait okulları devraldı.

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Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın Harar şehrindeki Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait okulları devraldı. 

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