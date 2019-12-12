Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon... Konya'da 23'ü muvazzaf asker olmak üzere 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon... Konya'da 23'ü muvazzaf asker olmak üzere 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
TRT Haber
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.